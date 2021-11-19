У Саакашвили выявили серьёзное заболевание мозга

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который более полутора месяцев голодает в тюрьме, обнаружено серьёзное заболевание мозга. Он может впасть в кому и умереть. Министерство юстиции предлагает перевести его в военный госпиталь, сообщили РИА Новости в аппарате грузинского омбудсмена.

Хотя группа специалистов, созданная народным защитником, в отчёте от 17 ноября оценила состояние пациента как критическое и тяжёлое, из-за игнорирования рекомендаций у Михаила Саакашвили развилось одно из самых тяжёлых осложнений — энцефалопатия Вернике, — говорится в сообщении.

В аппарате омбудсмена добавили, что для полной оценки очаговых процессов в мозге экс-президенту Грузии требуется провести МРТ-исследование, МР-венографию и исследование ЭЭГ.

Медики призвали немедленно перевести Саакашвили в многопрофильную больницу, потому что существует высокая вероятность опасного осложнения, вызванного энцефалопатией Вернике эпилепсионного статуса или комы, что может завершиться летальным исходом.

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили упал в обморок в тюрьме. По словам адвоката политика Беки Басилаи, его подзащитному пальцами открывали глаза перед их встречей. Юрист заявил, что Саакашвили унесли куда-то на носилках.

Мультифункциональная группа врачей, до этого обследовавших Саакашвили, заявила, что он может впасть в кому. Медики констатировали отсутствие необходимых специалистов и аппаратуры в тюремной больнице. По мнению экспертов, в случае угрозы жизни политику, который 48 дней держит голодовку, могут не успеть оказать помощь.

Саакашвили арестовали 1 октября, сразу после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против политика возбуждён ряд уголовных дел. В Тбилиси неоднократно предупреждали экс-президента о том, что его арестуют сразу после приезда в страну. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым.