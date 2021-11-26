У Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство

Посстравматическое стрессовое расстройство диагностировал консилиум врачей у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Предполагается, что это связано с его нахождением в тюрьме. Об этом сообщила руководитель консилиума Мариам Джишкариани, её слова приводит ТАСС.

По предварительным результатам, о которых мы можем уже говорить, у пациента подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что связано с нахождением в тюрьме и фактами насилия, — заявила Джишкариани.

Также, по словам медика, у Саакашвили наблюдается неврологическая симптоматика, которую связывают с голодовкой политика.

Вы знаете, что речь идёт также об энцефалопатии Вернике, что является результатом голодовки, — рассказала Джишкариани.

По её словам, Саакашвили необходимо стационарное реабилитационное лечение.

Ранее экс-президент Грузии заявил, что не будет принимать лекарства до тех пор, пока к нему не пропустят депутатов от оппозиционной партии «Eдиное национальное движение», основателем которой он является.

Саакашвили арестовали 1 октября, сразу после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против политика возбуждены ряд уголовных дел. В Тбилиси неоднократно предупреждали экс-президента о том, что его арестуют сразу после приезда в страну. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым.

На прошлой неделе экс-президента доставили на реанимобиле из реанимации тюремной больницы в военный госпиталь в Гори, где он должен пройти курс лечения. Перевезти политика решил грузинский Минюст.