https://static.news.ru/photo/ef061120-61fe-11ea-ab55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florian Kopp/imageBROKER.com/Global Look Press

Коронавирус нового типа выявлен у россиянина в Объединённых Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает агентство WAM со ссылкой на министерство здравоохранения ОАЭ.

Ранее NEWS.ru писал, что вирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

В России в настоящее время зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции. После выздоровления уже выписаны два гражданина Китая и один россиянин.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.