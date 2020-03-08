Коронавирус нового типа выявлен у россиянина в Объединённых Арабских Эмиратах.
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Ранее NEWS.ru писал, что вирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.
В России в настоящее время зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции. После выздоровления уже выписаны два гражданина Китая и один россиянин.
Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.
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