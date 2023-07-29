У России обнаружили новое смертоносное оружие Forbes: российские ракеты «Изделие 305» являются серьезной угрозой для ВСУ

Фото: МО РФ

Вертолет Ка-52

Российские ракеты «Изделие 305», или ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета), пуск которых производят в том числе вертолеты Ка-52М, являются серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Forbes со ссылкой на разведывательный отчет Минобороны Великобритании. По данным экспертов, этот снаряд способен уничтожать противника на расстоянии до 15 км.

Еще одним ключевым улучшением парка Ка-52 является интеграция новой противотанковой ракеты. <...> LMUR с радиусом действия около 15 км. Экипажи Ка-52 быстро использовали возможности для пуска этого оружия за пределы досягаемости украинской ПВО, — говорится в материале.

Впервые ЛМУР представили в 2007 году, однако испытания начались в 2015 году, производство — после 2016 года. Изделие 305 весит около 90 кг, что вдвое больше ракеты «Вихрь», и в шесть раз больше, чем «Aтака» (ПТУР).

В публикации отмечается, что это оружие — серьезное усовершенствование боевых возможностей российских сил. По мнению обозревателя, ракета использует не только лазерное наведение, но и комбинацию тепловизора и спутниковой навигации.

Ранее американская обозревательница Майя Карлин указала на то, что дроны-камикадзе стали предпочтительным видом оружия для России. По ее словам, эти БПЛА используются для подавления контрнаступления Вооруженных сил Украины.