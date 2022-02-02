«У России есть причина беспокоиться»: Песков о переброске сил США в Европу

США продолжают наращивать напряжённость в Европе решением о переброске войск, заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков. Этот факт доказывает обоснованность беспокойства со стороны Москвы, отметил представитель Кремля. Речь идёт о переброске 8,5 тысячи американских военнослужащих. Об этом пресс-секретарь рассказал телеканалу CNN.

США фактически продолжают наращивать напряжённость в Европе, — рассказал Песков.

При этом в США заявили, что решение о переброске военных в Европу было принято из-за отсутствия признаков деэскалации напряжённости вокруг Украины со стороны России. Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби отметил, что бездействие России в этом вопросе вызвало озабоченность у союзников США по НАТО.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал с помощью силовых методов «покончить» с главным противником России — США. Так удастся прекратить все западные провокации на Украине, уточнил политик. По его словам, после победы остальные страны НАТО разбегутся.

Он добавил, что Западу выгодно неустойчивое положение Украины, так как она создаёт много шума. По мнению парламентария, Украина может стать европейским Афганистаном. Он также рассказал, что США и НАТО могут устроить провокации в Донбассе и обвинить в этом ополченцев.