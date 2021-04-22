Кислорода на пропавшей в Индонезии подлодке хватит лишь на двое суток

https://static.news.ru/photo/091487ca-a364-11eb-bca1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На подводной лодке Военно-морских сил (ВМС) Индонезии KRI Nanggala-402, которая пропала у берегов Бали, кислорода осталось лишь на двое суток. Об этом заявил представитель индонезийских военных адмирал Юдо Маргоно, его слова приводит издание VOI.

Подводная лодка пропала 21 апреля. Тогда кислорода на ней было на 72 часа, таким образом, запасы закончатся в субботу, 24 апреля, сообщил адмирал.

Субмарина находилась примерно в 100 километрах от острова Бали, когда связь с ней прекратилась. Это произошло во время учений. Индонезийские военные предполагают, что подлодка может быть на глубине около 700 метров.

Поисковая операция уже начата. Индонезия попросила помощи в её проведении у Австралии и Сингапура. Помощь также предложили Россия, Германия, Турция, Индия, Австралия и Франция. К месту исчезновения подлодки были направлены суда Сингапура и Малайзии.

Субмарина KRI Nanggala 402 была построена в 1981 году в Германии. В 2011 году она прошла модернизацию. На её борту находятся 53 человека.