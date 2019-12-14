https://static.news.ru/photo/a62fb1f2-1f0c-11ea-bf8d-fa163e074e61_660.jpg Филиппинские спасатели Фото: Mark Cristino/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, очаг залегал на глубине около 80 км. Эпицентр находился в 59 км к юго-западу от города Давао, в котором живёт более 1,2 млн человек, на острове Минданао. Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее 15 декабря сейсмологи зарегистрировали сразу два мощных подземных толчка в Тихом океане неподалёку от Курильских островов. Один из них зафиксирован в 138 километрах от острова Онекотан, его магнитуда составила 5. В том же районе произошло и второе землетрясение магнитудой 4,9. Жители островов не почувствовали сейсмическое явление, писал NEWS.ru.