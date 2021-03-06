У парламента Армении начался митинг противников Пашиняна

https://static.news.ru/photo/4171ff98-7e7b-11eb-a357-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Около трёх тысяч человек вышли на митинг оппозиции на проспекте маршала Баграмяна в Ереване у здания парламента Армении. Полиция стянула к месту проведения акции крупные силы.

Это уже второй митинг в столице Армении сегодня. В сторону проспекта движется несколько сотен отставных военных, участвовавших днём в акции поддержки главы Генштаба Оника Гаспаряна. Всего сообщается примерно о двух-трёх тысячах протестующих, пишет ТАСС.

Полиция не имеет оружия и ведёт себя достаточно спокойно. Над местом проведения митинга кружит вертолёт.

Протестующие требуют ухода политика с занимаемого им поста. Поводом послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Кризис вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба.

Как ранее писал NEWS.ru, Совет безопасности Армении призвал президента Армена Саркисяна уволить главу Генштаба. Ранее отправить в отставку Оника Гаспаряна предлагал премьер страны Никол Пашинян.