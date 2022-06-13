«У одних получится...»: Боррель оценил шансы Киева стать кандидатом в ЕС Боррель оценил шансы Украины получить статус кандидата на вступление в Евросоюз

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Евросоюз может расширяться, а Украина имеет европейскую культуру. Об этом напомнил в интервью Journal du Dimanche глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая на вопрос о предоставлении Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС. Он также подчеркнул, что страна уже планировала стать частью Европы.

Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путём реформ до вторжения России, — сказал Боррель.

Он также упомянул о том, что на саммите 2003 года, когда Брюссель начал процесс интеграции стран в ЕС, Западным Балканам было обещано европейское будущее.

У одних получится [стать кандидатом], у других нет. Что, если бы мы сделали то же самое для Украины? — задался Боррель вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление страны в Европейский союз. Во время посещения Украины в апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала руководству государства опросник для начала переговоров по вступлению в союз. Предполагается, что рекомендации по предоставлению статуса кандидата главам ЕС будут представлены в рамках саммита 23–24 июня.