«У них подгорает»: Бардаш о реакции украинцев на получение им паспорта РФ Продюсер Бардаш: на Украине завидуют тому, что я получил паспорт РФ

Фото: Социальные сети

Юрий Бардаш

Музыкальный продюсер Юрий Бардаш заявил, что ему завидуют на Украине, потому что он получил российское гражданство. Бардаш добавил, что некоторые украинцы пытаются задеть его в интернет-комментариях, но это ему безразлично.

После получения российского паспорта я выложил в своем Telegram-канале «Философия Бардаша» фото с ним. Пост набрал 1,7 млн просмотров за сутки. Люди написали тысячи комментариев, пробежавшись по ним, вижу, что у украинцев подгорает, но истинная причина этого в зависти. К ним приходит понимание того, как сильно они ошиблись, — сказал Бардаш.

Музыкальный продюсер добавил, что некоторые «недалекие украинцы» пытаются задеть его в комментариях под постом, но его это абсолютно не волнует. Свою задачу он видит в том, чтобы «открывать людям глаза».

Я почти два года занимаюсь тем, что открываю глаза украинцам на их клоунскую власть и ту ситуацию, в которой они оказались. И вижу результаты своей работы. Люди начинают осознавать, что к чему, и меняют свое мнение, — отметил продюсер.

В 2022 году Бардаш, родившийся в Алчеевке на территории ЛНР, рассказал о травле, развернутой против него на Украине за поддержку российской спецоперации. Музыкант заявил, что на него «объявили охоту», и призвал «молиться за Украину, за ее обманутых жителей».

Позже Бардаша включили в список «Миротворца» после его высказываний в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В интервью музыкант заявил, что на Украине происходит «максимальный беспредел».

Недавно стало известно, что продюсер получил паспорт гражданина РФ. В своем Telegram-канале он показал снимок с российским паспортом. Бардаш, известный как создатель групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и ряда других, переехал с Украины в Россию после начала СВО.