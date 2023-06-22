У них кончается воздух: фото пассажиров пропавшего у «Титаника» батискафа

Фото: Engro Corporation

Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI и его сын Сулейман Давуд

Запас воздуха в пропавшем рядом с «Титаником» батискафе должен иссякнуть к 14:08 мск, сообщили представители Береговой охраны США. Аппарат с пятью пассажирами пропал в Атлантическом океане на глубине около 4 километров. Связь с подлодкой пропала еще воскресенье, система жизнеобеспечения рассчитана на 96 часов.

По данным BBC, на борту батискафа «Титан» находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его 19-летний сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.

Фото пассажиров пропавшего батискафа — в фотогалерее NEWS.ru.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ