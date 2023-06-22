Запас воздуха в пропавшем рядом с «Титаником» батискафе должен иссякнуть к 14:08 мск, сообщили представители Береговой охраны США. Аппарат с пятью пассажирами пропал в Атлантическом океане на глубине около 4 километров. Связь с подлодкой пропала еще воскресенье, система жизнеобеспечения рассчитана на 96 часов.
По данным BBC, на борту батискафа «Титан» находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его 19-летний сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.
Фото пассажиров пропавшего батискафа — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Ocean Gate
Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc
Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press
Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation
Фото: Ocean Gate
Поль-Анри Наржоле, бывший командир французского флота, дайвер, пилот подводного аппарата, член Французского института исследований и эксплуатации моря (IFREMER), директор по подводным исследованиям E/M Group и RMS Titanic, Inc
Фото: Ocean Gate
Стоктон Раш (справа), пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc
Фото: Engro Corporation
Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI
Фото: Ocean Gate
Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc
Фото: Ocean Gate
Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc
Фото: Соцсети
Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI с супругой Кристиной