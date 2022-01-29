Столтенберг: у НАТО нет данных о намерениях России в отношении Украины

У Североатлантического альянса на данный момент нет сведений о том, в чём заключаются истинные намерения российского правительства в отношении ситуации с Украиной, заявил в интервью BBC генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также подчеркнул, что Блок не планирует отправлять свои войска на Украину в случае военного конфликта между Москвой и Киевом.

У нас есть неопределённость в вопросе намерений России на Украине, — сообщил он, отвечая на вопрос ведущего о том, действительно ли «угроза российского вторжения» неминуема.

Также Столтенберг отметил, что в планах Альянса нет отправки войск Блока на Украину в случае возникновения военного конфликта между Россией и Украиной. Взамен этого НАТО усилит свои поставки вооружения Киеву и более глубоко разработает санкционные меры против Москвы, добавил генсек.

Ранее глава Североатлантического альянса сообщил, что в НАТО готовы к диалогу с Россией касательно ситуации вокруг Украины, однако в случае нападения РФ на своего соседа против Москвы будут введены серьёзные санкции. Альянс также готов предоставить помощь Украине. Он отметил, что ни одна сторона не заинтересована в боевых действиях и Альянс выступает за дипломатическое решение конфликта.