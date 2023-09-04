У Минобороны Украины будет новый глава: новости СВО на утро 4 сентября

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Рустем Умеров

Министру обороны Украины Алексею Резникову нужно покинуть свой пост, так как ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, должность Резникова должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Зеленский выразил надежду, что в парламенте поддержат кандидатуру Умерова. Голосование должно состояться на следующей неделе.

Отправленного в отставку с должности министра обороны Украины Алексея Резникова могут назначить послом в Великобритании, сообщил Telegram-канал BRIEF. Об этом говорит ряд депутатов Верховной рады.

Отставка министра обороны Украины может быть связана с провалом контрнаступления ВСУ, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, «западные хозяева» недовольны «всей командой» украинского президента Владимира Зеленского. Такие тактические замены призваны хоть как-то изменить ситуацию на фронте для ВСУ. Однако замена Резникова никак не поможет украинской армии, уверен глава парламента.

Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Резников

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по одному из зданий в городе Курчатове в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате атаки нежилое строение загорелось. На месте ЧП работают сотрудники силовых структур.

Ситуация на Артемовском направлении остается напряженной, самый горячий его участок — Клещеевка — Андреевка, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, Вооруженные силы Украины постоянно атакуют на этом направлении, а российские военнослужащие эти атаки отбивают, пытаясь занять выгодные позиции.

Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот призвал российского лидера Владимира Путина вернуть Крым без использования силы. Бывший военный отметил, что ВСУ не могут защитить даже собственную территорию.

Москва никогда не отдаст Крымский полуостров ни военным путем, ни дипломатическим, заявил депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Он напомнил, что Крым никто не оккупировал. Он отметил, что, говоря о жертвах, украинский лидер Владимир Зеленский умолчал о реальных потерях Вооруженных сил Украины на фронте.

При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека, написал глава городской администрации Алексей Кулемзин. Также он добавил, что повреждения получили детский сад и частные дома.

В общей сложности четыре судна прошли по временному коридору в Черном море, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Коридор был объявлен Киевом.

Вооруженные силы России готовы к затяжным боям в зоне специальной военной операции, заявил директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь. По его словам, западные кураторы Киева не могу скрыть своего недовольства по поводу происходящего.

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что во Львове произошел сильный взрыв. Местные власти ситуацию не комментировали. Как написал канал, крылатая ракета Х-50 могла поразить груз из «натовских» стран или место встречи украинских военных с западными кураторами и представителями разведки. Минобороны России информацию не комментировало.

В Днепропетровской области Украины в ночь на понедельник, 4 сентября, очень громко, написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, российские ракеты ударили по объектам, которые ВСУ используют для военных целей.

Два беспилотника Вооруженных сил Украины попытались атаковать Крым и Курскую область, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, украинская армия использовала беспилотники самолетного типа.

Взрывы прозвучали в Одесской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. В общей сложности воздушная тревога была объявлена в четырех областях — Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Белый дом пока не подтверждает информацию о возможных планах по отправке снарядов с обедненным ураном на Украину, сообщил представитель совета по национальной безопасности США. Таким образом он ответил на вопрос журналистов во время традиционного брифинга.

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 Вооруженных сил России применил в ходе специальной военной операции на Украине гиперзвуковую ракету «Кинжал», сообщил источник в военном ведомстве. Экипаж самолета будет представлен к наградам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-34

Минюст США планирует направить Украине российские активы, которые находятся под санкциями, сообщила первый заместитель министра юстиции, генерального прокурора США Лиза Монако. С февраля 2022 года Белый дом арестовал активы РФ на сумму более $1 млрд по всему миру.

Украинское руководство патриотически настроено, но проигрывает в конфликте с Россией, заявила член палаты представителей Конгресса США, представляющая Республиканскую партию от штата Джорджия, Марджори Тейлор Грин.

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