У Минобороны Германии закончились боеприпасы из-за Украины
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:19, 02 апреля 2022
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Globallookpress
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Министерство обороны Германии отправило специальный запрос в бюджетный комитет Бундестага для получения средств в размере €21 миллиона для экстренного восполнения боеприпасов ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3, которые были отправлены на Украину, сообщает газета Spiegel со ссылкой на источник. Отмечается, что отправленные украинцам 3,5 тысячи боеприпасов планируется заменить «в кратчайшие сроки», чтобы «пополнить текущую потребность» Бундесвера.
Национальная и союзническая оборона требует, чтобы бундесвер был в состоянии эффективно бороться с бронетанковыми силами противника, — сказано в материале издания.
У Германии имелось 24 тысячи единиц Panzerfaust 3, поэтому военные призывают пополнить склады сразу после поставок на Украину, чтобы оптимально вооружить войска для возможного развертывания.
Пресс-служба американских военно-воздушных сил ранее сообщила, что США отменили ранее перенесённое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Представитель ВВС США Энн Стефанек отметила, что запуск был отменён, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению уровня готовности ядерных сил и избежать напряжённости с Россией в ядерной сфере. Первоначально испытания были намечены на начало марта.