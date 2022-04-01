У Минобороны Германии закончились боеприпасы из-за Украины

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Осудить спецоперацию на Украине требуют от российских теннисистов организаторы Уимблдонского турнира в Англии. Иначе россияне рискуют оказаться не допущенными на соревнования. Об этом сообщил ТАСС посол России в Великобритании Андрей Келин.

Попытки запретить всё, что связано с русским, продолжаются в гуманитарной, культурной, спортивной сферах. Было заявление о том, что теннисисты для того, чтобы выступить на Уимблдоне, должны подписать некие заявления с...