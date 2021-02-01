У Кремля много карт: как Запад отреагировал на новые протесты в РФ

Очередные несанкционированные акции протеста, которые прошли в российских городах в поддержку Алексея Навального, вызвали не меньший интерес со стороны западных СМИ, чем предыдущие аналогичные мероприятия. Журналисты констатируют усиление давления со стороны российских правоохранителей, а также крайнюю дезорганизацию среди недовольных. NEWS.ru выбрал наиболее интересные отрывки из материалов западной прессы.
Газета New York Times
Масштабная реакция полиции стала признаком беспокойства Кремля по поводу способности господина Навального объединить в России разрозненных критиков президента Владимира Путина — от националистов до либералов, — пишет американское издание.
Однако по этим оценкам, демонстрация силы также указала на то, что российское руководство не собирается отступать. Вопрос в том, пишет New York Times, будет ли в ближайшие дни больше россиян активно сопротивляться такому повороту, «особенно если в соцсетях появятся свидетельства жестокости полиции».
Усиление давления со стороны правоохранительных органов
Акции протеста имеют особое значение для Кремля в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в конце этого года, потому что они уже продемонстрировали признаки разрастания узкого движения в поддержку Навального и собрали более широкие слои населения, демонстрирующие гнев по поводу падения уровня жизни и сокращения политических свобод, — пишет издание.
Другая деловая газета — Financial Times —
Тем не менее массовая операция со стороны полиции, похоже, увенчалась успехом в Москве, где протестующие оказались разрознены и рассеяны, — говорится в материале Financial Times.
Протестующие разбегались по переулкам и паркам всякий раз, когда группы московских правоохранителей начинали задерживать людей, пишет издание. По его оценкам, подобное рассеивание подчеркнуло отсутствие организации: многие демонстранты попросту не знали, как им изменить местоположение.
Газета Times, в свою очередь, на фоне протестов
Правда в том, что у Кремля по-прежнему много карт, — считают авторы Times. — В аппарате вооружённых сил и безопасности нет трещин, цифры по протестам не критичны, парламентская оппозиция по отношению к Путину давно подавлена, а иностранный ответ слишком слаб, чтобы заставить чиновников и их друзей по бизнесу опасаться за свои тосканские виллы и особняки в Найтсбридже (район в Лондоне. — NEWS.ru).
Тем не менее в Times признают, что в своё время Кремль мог в значительной степени сдерживать активность Навального и его сторонников, не допуская его к эфиру государственных каналов и ограничивая его участие в выборах; сейчас же оппозиционер становится вполне мейнстримной фигурой.
Издание Washington Post