У Кремля много карт: как Запад отреагировал на новые протесты в РФ

Очередные несанкционированные акции протеста, которые прошли в российских городах в поддержку Алексея Навального, вызвали не меньший интерес со стороны западных СМИ, чем предыдущие аналогичные мероприятия. Журналисты констатируют усиление давления со стороны российских правоохранителей, а также крайнюю дезорганизацию среди недовольных. NEWS.ru выбрал наиболее интересные отрывки из материалов западной прессы.

Газета New York Times назвала ситуацию, сложившуюся в минувшие выходные, «самой грозной общенациональной полицейской операцией в России за последнее время».

Масштабная реакция полиции стала признаком беспокойства Кремля по поводу способности господина Навального объединить в России разрозненных критиков президента Владимира Путина — от националистов до либералов, — пишет американское издание.

Однако по этим оценкам, демонстрация силы также указала на то, что российское руководство не собирается отступать. Вопрос в том, пишет New York Times, будет ли в ближайшие дни больше россиян активно сопротивляться такому повороту, «особенно если в соцсетях появятся свидетельства жестокости полиции».

Усиление давления со стороны правоохранительных органов видят и журналисты Wall Street Journal. По их мнению, «демонстрация силы» со стороны Кремля направлена ​​на то, чтобы «подорвать стойкость» протестного движения.

Акции протеста имеют особое значение для Кремля в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в конце этого года, потому что они уже продемонстрировали признаки разрастания узкого движения в поддержку Навального и собрали более широкие слои населения, демонстрирующие гнев по поводу падения уровня жизни и сокращения политических свобод, — пишет издание.

Другая деловая газета — Financial Times — отмечает , что собравшиеся на последние акции протеста люди не имели большого опыта участия в манифестациях и не проявляли ранее никакого значительного интереса к антикоррупционной повестке Навального. Однако для авторов газеты очевидно, что протестное движение увеличило масштабы: они констатируют повышенную активность в Новосибирске и Екатеринбурге.

Тем не менее массовая операция со стороны полиции, похоже, увенчалась успехом в Москве, где протестующие оказались разрознены и рассеяны, — говорится в материале Financial Times.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Протестующие разбегались по переулкам и паркам всякий раз, когда группы московских правоохранителей начинали задерживать людей, пишет издание. По его оценкам, подобное рассеивание подчеркнуло отсутствие организации: многие демонстранты попросту не знали, как им изменить местоположение.

Газета Times, в свою очередь, на фоне протестов выражает убеждённость в том, что в конечном итоге судьбу России «решит молчаливое большинство, убеждённое в безальтернативности Путина».

Правда в том, что у Кремля по-прежнему много карт, — считают авторы Times. — В аппарате вооружённых сил и безопасности нет трещин, цифры по протестам не критичны, парламентская оппозиция по отношению к Путину давно подавлена, а иностранный ответ слишком слаб, чтобы заставить чиновников и их друзей по бизнесу опасаться за свои тосканские виллы и особняки в Найтсбридже (район в Лондоне. — NEWS.ru).

Тем не менее в Times признают, что в своё время Кремль мог в значительной степени сдерживать активность Навального и его сторонников, не допуская его к эфиру государственных каналов и ограничивая его участие в выборах; сейчас же оппозиционер становится вполне мейнстримной фигурой.

Издание Washington Post считает , что российским властям удалось применить на деле превентивную тактику до начала протестов. Журналисты газеты обращают внимание на то, что у Навального будет ещё одна возможность мобилизовать поддержку, когда во вторник, 2 февраля, он должен предстать перед судом для рассмотрения ходатайства об отмене условного наказания в рамках дела «Ив Роше».