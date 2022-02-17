«У китайцев проблемы»: ЕС борется за Чёрный континент

Евросоюз завершил подготовку перечня инфраструктурных проектов в Африке, которые должны получить от объединения финансирование в €150 млрд. Соответствующие шаги вписываются в стратегию Брюсселя Global Gateway, которая рассчитана на противодействие геоэкономической инициативе Китая «Один пояс — один путь». Впрочем, несмотря на амбициозный план потеснить Пекин на континенте, евросообщество может столкнуться с проблемой поиска источника таких больших средств.

Инфраструктурные проекты стали одной из тем двухдневных переговоров лидеров стран Европейского и Африканского союзов в Брюсселе, которые завершатся 18 февраля. В одном из черновых документов, с которым удалось ознакомиться Politico, перечисляется серия амбициозных инициатив по улучшению качества цифровой связи, созданию новых транспортных сетей и ускорению перехода на низкоуглеродные источники энергии на континенте. Всё это — инструмент не только повышения уровня жизни африканских стран, но и противодействия китайскому влиянию, распространение которого, как утверждают официальные лица ЕС, заметно замедлилось в этом регионе на фоне кризиса, вызванного пандемией.

Если сравнивать с тем, что было пару лет назад, то мегавнедрения китайских денег больше нет. У китайцев настоящие проблемы в Африке, — говорит одно из официальных лиц Евросоюза, которого цитирует Politico.

Выступая в минувшем году на Форуме китайско-африканского сотрудничества, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал инвестировать в регион $40 млрд. Это на треть меньше, чем те объёмы вложений, которые поступали со стороны Пекина ранее. То же самое касается китайских кредитов. В 2019 году их объём составил около $7,6 млрд. Это резкое падение с 2016 года. Тогда показатель составил $29,5 млрд.

Тем не менее в последние годы КНР обеспечила другую линию поддержки, направив миллиарды доз своей вакцины в Африку. Вопрос помощи соответствующими препаратами — больная тема для отношений между странами континента и ЕС.

Без прав на вакцину

Не имея возможности производить свои собственные вакцины, Африка оказалась в конце очереди среди желающих получить медицинскую помощь из-за рубежа. Цифры красноречивы: менее 12% населения континента полностью вакцинировано. Для сравнения, охват вакцинацией в странах евросообщества достигает около 71% граждан. Несмотря на то что показатель смертности от коронавируса в африканских странах — это очень небольшие проценты от общемирового числа, экономические последствия вакцинного дефицита и неспособность африканских правительств предоставить населению такой же уровень финансовой помощи, как другие государства, привели к тому, что до 40 млн человек оказались в крайней нищете.

Yeshiel/XinHua/Global Look Press

Казалось бы, это хороший шанс для Брюсселя продемонстрировать единство с местными столицами и широко помочь с вакцинами, однако препятствия создаёт вопрос об интеллектуальной собственности. Пока что ни одна из компаний, разрабатывающих прививки, одобренные на территории ЕС, не согласилась вовлекать африканских партнёров в полный цикл производственного процесса. Африканские игроки хотели бы, чтобы ведущие фармацевтические компании на Западе пошли гораздо дальше. В октябре 2020 года Южная Африка и Индия при поддержке африканских игроков уже предложили отказаться от прав интеллектуальной собственности, связанных с вакцинами, чтобы обеспечить широкое производство и облегчить доступ к препаратам.

Но пока что в этом вопросе — без изменений.

Трудности финансирования

Да и сама инициатива с предоставлением €150 млрд на проекты в Африке выглядит очень противоречиво. Сумма слишком велика, чтобы можно было дать однозначный ответ на вопрос о том, из чьего кошелька будут взяты эти деньги.

Если мы хотим гарантировать, что мы не уступаем Китаю, мы должны объединить все инициативы ЕС, как от институтов, так и от стран, и убедиться, что наше присутствие больше, — говорит директор Европейского совета по международным отношениям в Африке Теодор Мёрфи.

Joerg Boethling via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

В одном из недавних исследований берлинского аналитического центра MERICS, занимающегося вопросами, связанными с Китаем, говорится, что «в довольно европейской манере Брюссель стремится стимулировать частных или государственных инвесторов к софинансированию».

Несмотря на стимулы, которые такой соучредитель, как ЕС, может создать для других инвесторов, найти адекватных и вызывающих доверие подходящих партнёров будет непросто, — полагают эксперты.

Проблема есть и с критериями, уважения которых требуют такие большие финансовые транши. Представители евросообщества вряд ли смогут отказаться от своих трудовых, экологических и антикоррупционных стандартов, которые африканские государства не смогут соблюдать в силу разных причин. Это, опасаются исследователи, обещает склонить выбор африканских столиц в пользу принятия средств со стороны китайских банков, которые не выдвигают подобных условий.