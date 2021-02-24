У границ России обнаружили неизвестный ранее штамм коронавируса

https://static.news.ru/photo/ba7005b2-76aa-11eb-94ae-96000091f725_660.jpg Фото: Marko König/imageBROKER.com/Global Look Press

Два жителя Финляндии заразились неизвестным ранее штаммом коронавируса. Учёные назвали его Fin-796H, по их данным, этот штамм не встречается больше нигде в мире.

Об этом сообщили в лаборатории Vita Laboratoriot. Как отмечается, Fin-796H отличается как минимум 15 разными участками вирусного генома, информирует KP.RU.

Новый вариант был обнаружен в исследовании секвенирования гена (определение их аминокислотной или нуклеотидной последовательности. — NEWS.ru), кодирующего пиковый белок. Найденный вариант отличается от ожиданий, поскольку его наследование не похоже ни на один из известных вариантов, — сообщил Петри Аувинен, директор по исследованиям, ответственный за секвенирование подразделения Института биотехнологии.

В последнее время сообщается о появлении новых штаммов коронавируса — британском и южноафриканском. Всемирная организация здравоохранения называет этот процесс естественным и ждёт его продолжения.

Ранее NEWS.ru писал, что в Национальной референционной лаборатории Чехии (НРЛ) получили два образца южноафриканской мутации коронавируса. Исследовать учёные смогут только один образец, второй из-за низкой концентрации RNA для этих целей не подходит. Как сообщила представитель Государственного института здравоохранения Чехии Клара Долакова, пока НРЛ не подтвердила появление в стране южноафриканского штамма COVID-19. По её словам, предположительно, эти два образца были завезены из-за рубежа.

Британский штамм коронавируса был выявлен в сентябре 2020 года. Более пристальное внимание на него обратили в декабре, когда он стал доминирующим в Англии. Считается, что он может быть до 70% более заразным, чем встречавшиеся ранее варианты коронавируса, а смертность от него выше на 30%. В настоящее время он выявлен в 94 странах мира.

18 февраля в лаборатории Vita в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H. В сообщении учёных говорится, что ранее неизвестный вариант коронавируса был обнаружен в образце из южной части страны. Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов.