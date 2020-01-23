https://static.news.ru/photo/815d4d92-cea0-11e9-95f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gynzanov/Global Look Press

Третья госпитализированная в Санкт-Петербурге с подозрением на наличие коронавируса обратилась к медикам за помощью сама, она является гражданкой Китая. По результатам экспресс-теста у нее выявили грипп «А».

Гражданка Китая прибыла с группой 20 января из Москвы в Санкт-Петербург. Она почувствовала себя плохо и обратилась в медпункт при гостинице с температурой 37,9 и слабостью. Она была госпитализирована для обследования с предварительным диагнозом ОРВИ. Экспресс-тест показал у нее грипп «А», — сообщили ТАСС в городском управлении Роспотребнадзора.

Вечером 22 января стало известно о двух госпитализированных, один из которых был отправлен в больницу из аэропорта Пулково по прибытии из Китая, а второй — китайский студент — прибыл в город из КНР неделю назад. В городском управлении Роспотребнадзора отметили, что материалы всех трех госпитализированных отправлены в ведомственную сертифицированную лабораторию для дальнейших исследований.

23 января комитет по чрезвычайной ситуации организации ВОЗ должен обсудить, стоит ли объявлять режим ЧС в связи со вспышкой в КНР новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Симптомы заболевания на ранней стадии напоминают обычную простуду.

Местом распространения вируса стал город Ухань. Первые госпитализированные говорили, что почувствовали недомогание после посещения рынка свежих морепродуктов. Позже новые пациенты говорили, что не посещали этих мест. Недавно выяснилось, что вирус передаётся от человека к человеку. Среди инфицированных оказались даже медики.

Число погибших в Китае от новой пневмонии уже увеличилось до 17. Диагноз подтверждён у 617 человек, 95 заражённых находятся в критическом состоянии. Тесно контактировали с заболевшими более 5,8 тысячи граждан, часть из них уже выпущена из-под карантина.

Новый тип коронавируса, вероятно, имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV, пришли к выводу китайские учёные. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек, писал NEWS.ru.