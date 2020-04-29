В Евросоюзе ожидают от Китая масштабной кампании по поглощению местного бизнеса на фоне рецессии. Соответствующее предупреждение брюссельские чиновники делают национальным правительствам и представителям компаний. Повод опасаться такого сценария действительно есть: после кризиса 2008 года Европа наблюдала целую серию покупок китайцами ряда стратегических активов. Правда, сейчас ситуация имеет ряд существенных отличий.

О том, что европейские институты стали предупреждать о необходимости укрепить корпоративную оборону, пишет Quartz. Однако соответствующие разговоры ведутся не только за закрытыми дверями. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ предостерёг министров обороны блока, что КНР может обострить соперничество за контроль над технологиями. А еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила британской Financial Times, что национальные правительства ЕС должны купить доли в ключевых компаниях, чтобы предотвратить китайское поглощение.

Примечательно, что европейцы в этом не одиноки: министерство торговли Индии накануне выступило за то, чтобы любые прямые иностранные инвестиции из стран, с которыми она делит сухопутную границу, включая Китай, рассматривались и обсуждались правительством. Австралия, в свою очередь, также ужесточила ограничения на активность зарубежных инвесторов, чтобы отстоять свои национальные интересы.

Avishek Das/Global Look Press

Что касается Европы, то корень её беспокойства лежит в событиях, последовавших за долговым кризисом еврозоны. Китайские предприниматели уже выступали покупателями контрольных пакетов акций стратегической инфраструктуры в тех европейских странах, которые пострадали от финансового кризиса 2008 года. Это Португалия, Испания и Греция.

Из-за дискуссий вокруг еврозоны по дешёвке было приобретено много активов, — говорит заместитель директора американской исследовательской фирмы Rhodium Group Агата Крац. — В тот момент в некоторых странах, в частности, в ФРГ, наблюдалась тенденция восстановить своё финансовое положение. Поэтому многие из них продали стратегические активы, и некоторые из них были куплены китайскими игроками.

В 2016 году китайская компания Cosco Shipping Ports приобрела контрольный пакет акций крупнейшего порта Греции в Пирее. После этого она установила контроль над тремя гаванями в Бельгии и Испании и взяла крупные доли в 10 других портах по всей Европе.

Правда, ЕС существенно изменился после финансового кризиса 2008 года. Сейчас европейский официоз больше склонен считать Китай «системным конкурентом», нежели партнёром. Многие страны евросообщества внедрили механизмы проверки инвестиций. 25 марта Еврокомиссия объявила о стратегии по защите от иностранного влияния европейских компаний, которые ослабли в результате распространения коронавируса нового типа.

Коронавирус глубоко влияет на нашу экономику, — признавала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. — Многие компании ослабли, и мы должны защитить их. Некоторые сектора являются ключевыми для нашей безопасности: здравоохранение, медицинские исследования и стратегическая инфраструктура.

Фон дер Ляйен подчёркивала, что Брюссель должен знать, кто именно инвестирует из-за границы и с какой именно целью.

Правда, есть основания переживать за новые тенденции в европейской политике. Комиссар ЕС по торговле Фил Хоган говорил в этом месяце, что евросообществу необходимо провести дебаты «о том, что значит быть стратегически независимым». По его словам, дискуссия должна быть сосредоточена на создании «устойчивых цепочек поставок, основанных на диверсификации». Комментарий чиновника многие интерпретировали как сигнал о возможном усилении протекционизма в ЕС после того, как пандемия закончится.