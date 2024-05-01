Снайперы уничтожили группу ВСУ у Часова Яра: новости СВО на утро 1 мая

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Снайперские пары ВДВ из состава Южной группировки войск помешали ротации Вооруженных сил Украины в районе Часова Яра, сообщили в Минобороны РФ. Россияне уничтожили группу украинской пехоты, пояснила пресс-служба ведомства.

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Какая сейчас обстановка в зоне СВО

В министерстве добавили, что снайперские пары забайкальских десантников из группы «Юг» ежедневно уничтожают живую силу противника. Бойцы ВСУ пытаются малыми группами контратаковать позиции ВС России и провести ротацию личного состава на передовых позициях к востоку от Часова Яра в ДНР.

Заметив в прицел группу пехоты ВСУ, выдвигающуюся под прикрытием лесного массива в сторону передовых позиций для проведения ротации, российский снайпер открыл по ней прицельный огонь, рассказали в МО. Первым выстрелом с дистанции более 1,5 тысячи метров противник был уничтожен, уточнило ведомство. Другими выстрелами также были ликвидированы еще четверо украинских бойцов.

После уничтожения группы пехоты снайперы оперативно сменили огневую позицию и продолжили вести прицельный огонь.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская группировка войск «Восток» за сутки уничтожила до 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также две единицы артиллерии, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группы Александр Гордеев. Подразделения улучшили положение по переднему краю, добавил он.

Группировка также нанесла поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Водяного в ДНР.

Как ВСУ атаковали РФ

Вооруженные силы Украины атаковали объекты на территории Курской и Белгородской областей, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, противник использовал беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Два из них были сбиты средствами противовоздушной обороны над Курской и еще один — над Белгородской областью.

Село Козино в Рыльском районе Курской области оказалось под обстрелом со стороны ВСУ, в результате травмы получили две местные жительницы, заявил глава региона Роман Старовойт. Одна из пострадавших скончалась на месте, вторую женщину доставили в районную больницу.

Украинские вооруженные силы снова атаковали территорию Курской области, на этот раз они применили беспилотные летательные аппараты, сообщил Роман Старовойт. Один из них сбросил зажигательный боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино Суджанского района. По словам губернатора, там вспыхнул пожар, при котором погиб местный житель. Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.

Девочка 2019 года рождения пострадала в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Под огонь попал Никитовский район.

Ребенок получил ранение легкой степени тяжести. По словам Пушилина, противник применил по мирным кварталам стволовую артиллерию калибром 155 мм с кассетной боевой частью.

Кроме того, дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области были обнаружены и сбиты два БПЛА самолетного типа, заявлял губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме, рассказал губернатор.

Фото: МО Украины

Также Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор региона Павел Малков. Он отметил, что пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

Ударят ли ВСУ по Крыму ракетами ATACMS еще раз

Вооруженные силы Украины могут снова попытаться ударить по территории Крыма оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства, такое мнение высказал депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По его словам, минувшей ночью по полуострову было выпущено 12 таких снарядов, они были сбиты средствами противовоздушной обороны. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

Депутат добавил, что украинские войска пытаются пробить щит ПВО в Крыму. Он предположил, что за счет этого ВСУ хотят нанести удары по стратегически важным объектам. Ивлев подчеркнул, что для России важно сорвать эти планы.

ВСУ совершают атаки малым количеством крылатых ракет ATACMS, чтобы прощупать российскую оборону, предположил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Киев никогда не скрывал желания нанести удар по стратегическим объектам в регионе. Текущие атаки лишь «тренировка по уничтожению целей» для ВС РФ, добавил эксперт.

Он предположил, что ВСУ попытаются ударить по Крыму со всех возможных сторон 7 и 9 мая. По его словам, украинская армия может бить разнокалиберными ракетами, беспилотниками и дронами в попытке подобраться к Крымскому мосту.

Сколько помощи США дадут Украине

США предоставят Украине столько помощи и возможностей, сколько вообще смогут, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, как Вашингтон собирается работать по украинскому вопросу и, в частности, о том, какие меры будут приняты для поддержки Киева и продолжатся ли поставки ракет ATACMS.

Почему Европа согласится выдавать украинцев Киеву

Европейский союз выдаст украинцев призывного возраста Киеву для затягивания конфликта, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Также он добавил, что страны объединения выступают за продолжение конфликта, но не хотят отправлять в республику собственные военные подразделения.

Фото: europarl.europa.eu

Парламентарий подчеркнул, что пока Западу такое решение кажется нежелательным и преждевременным, даже опасным. Он пояснил: для затягивания конфликта нужны ресурсы и живая сила, но на территории республики возможности мобилизации все больше и больше снижаются в силу того, что часть людей уже призвана, а другая часть выехала за пределы страны.

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