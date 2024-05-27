У берегов Тонга зарегистрировали мощное землетрясение EMSC: землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов королевства Тонга

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У берегов королевства Тонга было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6, информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Сейсмическая активность произошла в 20:47 по времени UTC (23:47 мск).

Очаг залегал на глубине 140 километров, уточнили специалисты. Подземные толчки наблюдались в 191 километре к северу от столицы Тонга Нукуалофа с населением 22,4 тысячи человек. Об угрозе цунами объявлено не было, как и о возможных жертвах и разрушениях.

Ранее специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщили о трех неощутимых подземных толчках, зафиксированных в акватории Тихого океана рядом с Камчаткой. В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, звонки в диспетчерские службы муниципальных районов от жителей Камчатки не поступали.

До этого два землетрясения зафиксировали в Авачинском заливе у берегов Камчатки. Эпицентры находились неподалеку друг от друга: первая сейсмическая активность магнитудой 4,4 произошла в 133 км от Петропавловска-Камчатского. Следующий толчок магнитудой 4,8 был замечен в 131 км от города. Жители населенных пунктов в регионе последствий сейсмической активности не ощутили.