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У берегов Новой Зеландии произошло более 20 афтершоков

07:01, 05 марта 2021 13
Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

Утром в пятницу в Тихом океане в районе новозеландского архипелага Кермадек произошло более 20 афтершоков магнитудой более 5,0. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Ранее в регионе произошло четыре мощных землетрясения. Магнитуда последнего составила 8,1.

В результате землетрясений возникла угроза цунами. С восточного побережья новозеландского острова Северный были эвакуированы тысячи людей.

Через несколько часов эвакуированным гражданам разрешили вернуться в свои дома.

Ранее NEWS.ru писал, что землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Сахалине.

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