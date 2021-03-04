У берегов Новой Зеландии произошло более 20 афтершоков

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Кожные воспаления и высыпания более чем через 10 дней после первой прививки может вызвать использование вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом сообщили американские исследователи в журнале New England Journal of Medicine.

В послании коллектива исследователей сообщается о 12 пациентах с подобными реакциями. Все они появляются возле места инъекции уже после рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией. По имеющимся данным,...