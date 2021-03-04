У берегов Новой Зеландии произошло более 20 афтершоков

Утром в пятницу в Тихом океане в районе новозеландского архипелага Кермадек произошло более 20 афтершоков магнитудой более 5,0. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Ранее в регионе произошло четыре мощных землетрясения. Магнитуда последнего составила 8,1.
В результате землетрясений возникла угроза цунами. С восточного побережья новозеландского острова Северный были эвакуированы тысячи людей.
Через несколько часов эвакуированным гражданам разрешили вернуться в свои дома.
Ранее NEWS.ru писал, что землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Сахалине.