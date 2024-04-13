У берегов Индонезии произошло землетрясение

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В Молуккском море у берегов Индонезии произошло землетрясение, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Отмечается, что магнитуда сейсмоактивности составила 5,2.

По данным специалистов, эпицентр располагался на расстоянии 177 километров к северо-западу от города Тернате, в котором проживают около 101 тысячи человек, очаг залегал на глубине 39 километров. Угроза цунами в регионе не объявлялась, о пострадавших и разрушениях сведений не поступало.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге японской префектуры Миядзаки. Толчки ощущались на острове Кюсю. Эпицентр катаклизма залегал на глубине 40 километров. Это произошло примерно в 10:25 по местному времени. Угроза цунами в регионе не объявлялась.

До этого в американском штате Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 4,8, подземные толчки ощущались в соседнем Нью-Йорке. Катаклизм прервал заседание Совета Безопасности ООН, позже собрание продолжилось.

Кроме этого, мощные подземные толчки магнитудой 7,3 зафиксировали в акватории Хуалянь к юго-западу от Окинавы. Эпицентр стихии располагался вблизи восточного побережья Тайваня. На японских островах, входящих в префектуру Окинава, была объявлена угроза цунами. Специалисты предупредили, что волны могут достигать высоты трех метров.