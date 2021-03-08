У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло 8 марта у побережья острова Суматра в Индонезии. Об этом сообщили в Геологической службе Соединённых Штатов.

Подземные толчки были зарегистрированы в 12.56 по времени (15.56 мск). Эпицентр землетрясения находился в 158 километрах к юго-западу от провинции Бенкулу. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных разрушениях и жертвах не поступало, передаёт РИА Новости.

Накануне землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали американские сейсмологи в Тихом океане. Оно произошло в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. По данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине 10 километров. Населённых пунктов близ эпицентра землетрясение нет. Угрозы цунами не объявлялось.

Ранее у восточного побережья Северного острова Новой Зеландии был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,2. Данное землетрясение произошло примерно в 1 тысяче километров к югу от очага сейсмической активности в районе островной дуги Кермадек, где землетрясения продолжаются с 4 марта. В результате там возникла угроза цунами, проводилась эвакуация местных жителей, писал NEWS.ru.