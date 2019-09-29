https://static.news.ru/photo/ee07ec80-e2e7-11e9-800c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agenciauno/Xinhua/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,8 было зарегистрировано 29 сентября у берегов Чили специалистами Геологической службы США .

Очаг залегал на глубине около 16 километров, а эпицентр землетрясения находился в 66 километрах от города Конститусьон с населением свыше 40 тысяч человек.

Ранее News.ru писал, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в южной части Филиппин неподалёку от острова Минданао. Эпицентр подземных толчков находился в 210 километрах от города Давао, в котором живут более полутора миллионов человек. Данных о пострадавших не поступало.