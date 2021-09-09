У антипрививочников в Италии изъяли арсенал огнестрельного оружия

Итальянские силовики провели рейды против организации «Воины». Как сообщают СМИ, организация состоит из радикально настроенных к вакцинации людей. У подозреваемых в экстремизме изъяли большое количество стрелкового оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Euronews.

Как проинформировали правоохранительные органы Италии, активисты организации «Воины» планировали ряд акций, направленных против политиков из правительства за их деятельность по вопросу борьбы с пандемией коронавируса. Полицейские рассказали, что члены группировки перешли от подстрекательств и пропаганды к активной скупке оружия, чтобы начать расправы.

Масштабные полицейские операции прошли в Риме, Милане, Венеции. Кроме огнестрельного оружия силовики обнаружили также большое количество ножей, кастетов и дубинок. Расследование деятельности «Воинов» продолжается.

Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ранее сообщалось, что премьер-министра Канады Джастина Трюдо противники принудительной вакцинации закидали камнями. Политик проводил встречу с представителями либеральной партии, и вдруг в него неизвестные начали метать булыжники. Атаковавшими премьера были гражданские активисты, которые борются с нарушением гражданских прав в Канаде.