У антипрививочников в Италии изъяли арсенал огнестрельного оружия

Итальянские силовики провели рейды против организации «Воины». Как сообщают СМИ, организация состоит из радикально настроенных к вакцинации людей. У подозреваемых в экстремизме изъяли большое количество стрелкового оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Euronews.
Как проинформировали правоохранительные органы Италии, активисты организации «Воины»
Масштабные полицейские операции прошли в Риме, Милане, Венеции. Кроме огнестрельного оружия силовики обнаружили также большое количество ножей, кастетов и дубинок. Расследование деятельности «Воинов» продолжается.
Ранее сообщалось, что премьер-министра Канады Джастина Трюдо противники принудительной вакцинации закидали камнями. Политик проводил встречу с представителями либеральной партии, и вдруг в него неизвестные начали метать булыжники. Атаковавшими премьера были гражданские активисты, которые борются с нарушением гражданских прав в Канаде.