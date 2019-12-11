https://static.news.ru/photo/ae38e48a-1c15-11ea-bd25-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

В американском сегменте МКС опять не работает унитаз. Астронавты вынуждены временно использовать туалет, находящийся в российском сегменте международной станции.

Информация о поломке, как сообщает RNS, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведёт NASA.

На космической станции два туалета — в российском модуле «Звезда» и американском Tranquility. Оба российского производства. Последний раз туалет в модуле Tranquility ломался в ночь на 27 ноября. Тогда его удалось починить. Но астронавтам, по информации ряда СМИ, пришлось некоторое время пользоваться подгузниками, писал NEWS.ru.