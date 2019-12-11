В американском сегменте МКС опять не работает унитаз. Астронавты вынуждены временно использовать туалет, находящийся в российском сегменте международной станции.
Информация о поломке, как
На космической станции два туалета — в российском модуле «Звезда» и американском Tranquility. Оба российского производства. Последний раз туалет в модуле Tranquility ломался в ночь на 27 ноября. Тогда его удалось починить. Но астронавтам, по информации ряда СМИ, пришлось некоторое время пользоваться подгузниками, писал NEWS.ru.
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