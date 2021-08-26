У аэропорта Кабула прогремел второй взрыв

Возле кабульского аэропорта произошёл второй взрыв. Об этом говорится в заявлении Минобороны Турции.

По имеющейся информации, второй взрыв прогремел у расположенного рядом отеля, где собирались американцы.

По предварительным данным, не менее 13 человек, включая детей, погибли при взрыве у аэропорта Кабула, есть раненые среди талибов.

Как сообщалось ранее, у ворот кабульского аэропорта прогремел первый взрыв. Афганские журналисты со ссылкой на очевидцев заявили, что взрыв у ворот аэропорта в Кабуле, предположительно, мог быть связан с атакой смертника. О произошедшем проинформировали президента США Джо Байдена.

После захвата Афганистана террористической группировкой «Талибан» (запрещена в РФ) многие афганцы, как и граждане других стран, пытаются в спешке покинуть страну из международного аэропорта Кабула, что приводит к хаосу и массовым беспорядкам.

Ранее сообщалось, что талибы закрыли доступ к аэропорту Кабула для местных жителей. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что афганцы должны вернуться домой.