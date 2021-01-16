У 13 израильтян парализовало лицо после прививки вакциной Pfizer

https://static.news.ru/photo/823e084c-58af-11eb-8d26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look press

У 13 израильтян случился паралич лицевого нерва после введения первой дозы вакцины от коронавирусной инфекции компании Pfizer. Врачи считают, что число таких случаев выше.

У пациентов появились симптомы пареза. Так, один из вакцинированных рассказал, что через несколько минут после введения препарата почувствовал странные ощущения во рту и на подбородке.

По крайней мере 28 часов я ходил с ними. Не могу сказать, что это полностью исчезло. Кроме этого у меня нет другой боли, — цитирует РИА Новости мужчину.

В Министерстве здравоохранения Израиля заявили, что человек, у которого после введения первой дозы появились симптомы пареза, может получить вторую инъекцию. Но ему нужно отсрочить введение второй дозы вакцины до выздоровления. Однако врачи сомневаются в целесообразности повторного введения препарата тем, у кого случился паралич лицевого нерва.

В Израиле массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала 20 декабря. На первом этапе вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти. На втором этапе привили людей старше 60 лет и граждан из групп риска.

Ранее стало известно, что порядка 100 жителей Нидерландов, привитых вакциной от компаний Pfizer и BioNTech, пожаловались на различные побочные реакции. В двух случаях у вакцинированных была отмечена сильная аллергическая реакция. Руководитель центра Агнет Кант уточнила, что у этих пациентов наблюдались сыпь и опухоль вокруг глаз. В остальных случаях вакцинированные жаловались на боль в месте инъекции, головную боль и ощущение усталости. Специалисты полагают, что различные реакции на вакцину Pfizer будут проявляться у 20–25 человек на 10 тысяч получивших прививку. В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) из-за случаев аллергических реакций на вакцину рекомендуют медикам следить за состоянием пациентов в течение 15 минут после инъекции, писал NEWS.ru.