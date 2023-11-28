«Тюльпан» разбомбил укрепленные позиции ВСУ: новости СВО на утро 28 ноября Минобороны: расчет «Тюльпана» накрыл огнем укрепленные позиции ВСУ под Купянском

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Работа 240-мм самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» в ходе СВО

Расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Запад» накрыл огнем укрепленные позиции Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, противник понес серьезные потери.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 27 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

В чем преимущество «Тюльпана»

Расчет «Тюльпана» выдвигался на неподготовленную огневую позицию, чтобы прикрыть действия войск на передовой. Поразить опорные пункты ВСУ удалось точным беглым огнем.

Преимуществом «Тюльпана» в оборонном ведомстве назвали в первую очередь его мощность — 240 мм. Российский самоходный миномет является самым мощным подобным оружием в мире и пробивает бетонные сооружения, блиндажи, укрепрайоны, рассказал старший офицер батареи с позывным Ирбис. При этом минометчики не подсчитывают количество уничтоженных объектов ВСУ, поскольку не хотят устраивать состязания между расчетами.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Российская группировка войск «Запад» отразила контратаки ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Офицер отметил, что также сорваны попытки провести ротацию солдат из 43-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Офицер уточнил, что ротацию бойцов ВСУ артиллерия «Запада» сорвала в полосе обороны 1-й танковой армии на передовой. По его словам, в завязавшейся контрбатарейной борьбе российские артиллеристы уничтожили 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика» и минометный расчет противника в районах Колесниковки и Кисловки.

Фото: МО РФ

Российские военные нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, в результате украинские военные потеряли до 110 бойцов.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы россияне уничтожили несколько минометов калибра 120 мм. Такой результат был достигнут в населенных пунктах Клещеевка и Верхнекаменское.

Что сообщает «РВ» об успехах ВС России на флангах Артемовска

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео с флангов Артемовска, где российские военнослужащие выбивают Вооруженные силы Украины с позиций в ДНР. Отмечается, что бойцы ВС РФ зашли в Хромово и продвинулись у Клещеевки.

Канал пишет, что на северном фланге в районе Берховки — Хромово российские войска пробили брешь в обороне ВСУ и с боями вошли в поселок Хромово, армия Украины понесла потери, выжившие украинские солдаты убегали с позиций. Возле Берховки российские войска продвигаются, зачищая посадку за посадкой, утверждает «РВ».

Что написал Mash о начиненном взрывчаткой дроне ВСУ

Telegram-канал Mash сообщил об обнаружении в городе Торжке в Тверской области украинского беспилотника без опознавательных знаков с двумя килограммами пластичной взрывчатки. Канал утверждает, что целью беспилотника был газопровод «Ямал — Европа».

По информации канала, беспилотник нашли утром 26 ноября на территории филиала «Газпром трансгаза», он лежал в двух метрах от газовой трубы и в районе 300 метров от ближайшего здания. Mash также уточнил характеристики летательного аппарата: размах его крыльев составляет 2,5 метра при длине в полтора метра. Канал отмечает, что носовая часть дрона была разбита.

Как ВС РФ будут использовать морские дроны

Морские дроны будут предназначены в первую очередь для увеличения зоны разведки в Черном море, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, сейчас эту задачу в российских Военно-морских силах выполняют корабли в дальнем дозоре, которые должны сначала обнаружить, а потом уничтожить беспилотные катера противника.

Военэксперт отметил, что морские дроны могут быть изготовлены и в ударном варианте. В этом случае они смогут уничтожать украинские беспилотные катера, которые пытаются пробиться к российским берегам, сказал Леонков.

Зачем в России реформируют морскую пехоту

Увеличение численности и усиление структуры морской пехоты России говорит о стремлении расширять влияние «на планете Земля», заявил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, морская пехота — это штурмовые войска.

Фото: МО РФ

Кто мог поссорить Зеленского с Залужным по мнению Коца

Президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного поссорили агенты РФ, считает военкор Александр Коц. Так он высмеял заявление СНБО о том, что Москва пытается дестабилизировать обстановку внутри страны своими «спящими» агентами. По словам военкора, украинцы по привычке спихивают все свои неудачи и провалы на Россию.

Что грозит спутникам Starlink

Россия может уничтожить спутники Starlink на орбите, помогающие Вооруженным сил Украины наносить удары, пишет Telegraph со ссылкой на экспертов. Специалисты считают, что, коммерческие спутники в космосе не подпадают под Женевскую конвенцию и могут быть законной целью.

По мнению экспертов, спутники Starlink, принадлежащие американскому предпринимателю Илону Маску, помогают украинским войскам наносить беспилотные удары по российским танкам. При этом сам миллиардер предупреждал, что их должны использовать для просмотра сериалов, а не для нанесения беспилотных ударов.

Что заявили в Госдепе об организации переговоров РФ и Украины

США не видят, что Россия стремится к организации мирных переговоров с Украиной, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента. Он добавил, что Вашингтон отрицает свое давление на Киев в этом вопросе. По словам чиновника, у США «нет такой политики».

Каким будет призыв в ВСУ на Украине

Украина собирается изменить правила призыва в ВСУ с целью привлечь тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на фронт, сообщает Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника. В рамках реализации этой идеи Киев намерен воспользоваться услугами частных рекрутинговых компаний.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пояснил изданию, что некоторые люди «боятся умереть, боятся стрелять», но их можно привлечь к другой деятельности. Он пояснил, что ВСУ воспользуются услугами двух крупнейших в стране рекрутинговых компаний. Они должны будут искать высококвалифицированных специалистов, не желающих идти на передовую и избегающих призыва. Данилов признал, что проблемы с набором в ВСУ есть, однако попросил не преувеличивать их масштаб.

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