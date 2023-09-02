Тюлень напал на купавшихся в море людей в Азербайджане

Фото: Boris Mashkov/Russian Look/Global Look Press

В Азербайджане тюлень набросился на плавающих в море людей, сообщает Sputnik Азербайджан и публикует соответствующее видео. На видеокадрах показаны плавающие в море мужчины, которые пытаются отбиться от агрессивного животного, кидающегося то на одного отдыхающего, то на другого.

По неподтвержденным данным, это могло произойти на одном из бакинских пляжей.

8 июня сообщалось, что тигровая акула убила россиянина на пляже в Хургаде. Трагедия произошла в 30 метрах от берега, ее свидетелями стало множество людей. Жертве никто не успел помочь. По словам очевидцев, акула затащила молодого человека под воду и растерзала буквально за 20 секунд. Позже ее поймали.

16 июня акула подплыла к берегу вблизи испанского города Аликанте и распугала посетителей пляжа. Животное довело одну из отдыхающих женщин до панической атаки. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

Ранее врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок рассказал, что во время отдыха на теплых морях важно помнить ряд правил, которые помогут сохранить здоровье, а иногда и жизнь. По его словам, основные опасности, подстерегающие отпускников, — это акулы, ядовитые медузы и разнообразные кишечные инфекции.