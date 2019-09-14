https://static.news.ru/photo/36653e78-d6a0-11e9-b75e-fa163e074e61_660.jpg Иван Баканов Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый глава Службы безопасности Украины Иван Баканов объявил о предстоящем сокращении штатов в подведомственной ему структуре. В 2020 году на улице может оказаться минимум тысяча сотрудников, занимающихся в том числе контрразведкой.

Баканов считает, что в ведомстве есть подразделения, которые делают одну и ту же работу, сообщает УНИАН .

Мы запустили функциональное обследование. Конечно, в структуре есть подразделения, которые дублируют функционал друг друга. Конечно, в этих вопросах можно сократиться, — сказал глава СБУ.

Ранее News.ru сообщал, что СБУ установила личность гражданина России, которого подозревают в причастности к покушению на экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука. Расследование взрыва в Киеве, прогремевшего вечером 25 октября 2017 года, продолжается. По данным СБУ, россиянин собирал информацию о месте проживания Мосийчука, маршрутах его передвижений. Он также якобы интересовался данными о родных и транспортными средствами, которыми пользовался бывший депутат.