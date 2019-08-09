https://static.news.ru/photo/c05f32d0-bc3a-11e9-bc14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/Global Look Press

Из-за бушующих природных пожаров на популярном у туристов острове Гран-Канария эвакуированы уже тысяча человек.

До этого момента с острова вывезли 400 человек, сообщает агентство Europa Press .

Пожар на Гран-Канарии начался в субботу, 10 августа, и затронул уже более тысячи гектаров. Эвакуация сначала проходила в муниципалитетах Артенара, Техеда и Гальдар в другие районы острова. Жители до сих пор не могут вернуться в свои дома, так как риск распространения огня очень высок.

Огонь локализовать пока не удалось. На помощь пожарным вылетел гидросамолёт Министерства сельского хозяйства Испании.

При этом предполагаемый виновник возникновения возгорания задержан. Им оказался 55-летний мужчина, который пользовался сварочным аппаратом в месте, где был риск возгорания.

Как ранее писал News.ru, пятый, высший уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным ветром объявлен в ряде регионов Греции.