Порядка трёх тысяч австралийских военнослужащих запаса будут привлечены к тушению природных пожаров в стране. Об этом заявил глава правительства Скотт Моррисон.
Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс, в свою очередь, заявила, что подобные меры принимаются правительством впервые в истории страны,
Издание также отмечает, что число жертв пожаров возросло до 23 — два человека погибли на острове Кенгуру на юге Австралии.
Ранее NEWS.ru писал, что на юго-востоке страны проводится масштабная эвакуация местных жителей и туристов в связи с пожарами. Зафиксированы свыше 100 очагов возгорания, половина из которых не локализованы. В борьбе с огнём задействованы свыше двух тысяч пожарных.
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