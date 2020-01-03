https://static.news.ru/photo/9ba01b5a-2ec0-11ea-940b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hugh Peterswald/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Порядка трёх тысяч австралийских военнослужащих запаса будут привлечены к тушению природных пожаров в стране. Об этом заявил глава правительства Скотт Моррисон.

Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс, в свою очередь, заявила, что подобные меры принимаются правительством впервые в истории страны, сообщает Sydney Morning Herald.

Издание также отмечает, что число жертв пожаров возросло до 23 — два человека погибли на острове Кенгуру на юге Австралии.

Ранее NEWS.ru писал, что на юго-востоке страны проводится масштабная эвакуация местных жителей и туристов в связи с пожарами. Зафиксированы свыше 100 очагов возгорания, половина из которых не локализованы. В борьбе с огнём задействованы свыше двух тысяч пожарных.