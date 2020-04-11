Тысячи военных США помогут Италии бороться с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9139c5fe-7c08-11ea-af15-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Размещённые в Италии американские военнослужащие окажут помощь местным жителям в борьбе против коронавируса.

В Италии находятся около 30 тысяч американских военных и членов их семей. Военные США окажут помощь по нескольким направлениям, — цитирует РИА Новости сообщение Госдепа Штатов.

Уточняется, что речь идёт о телемедицине, помощи в строительстве временных госпиталей, лечении пациентов, транспортировке припасов, горючего и продовольствия.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что отправит помощь в Италию для борьбы с той «дезинформацией», которую устроили Китай и Россия. Соответствующий меморандум глава Белого дома подписал 10 апреля, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.