Тысячи украинских беженцев оказались бездомными в Британии Коц: Британию захлестнула волна бездомных беженцев с Украины

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В Великобритании стремительно растет количество бездомных из числа украинских беженцев, которых страны ЕС обещали принять, отмечает военный корреспондент Александр Коц. По словам журналиста, без крыши над головой сейчас остается порядка 7,5%, или 15 тысяч человек от общего числа беженцев.

Не менее 15 тысяч украинских беженцев стали бездомными в Великобритании, что составляет примерно 7,5% от их общего числа, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные Министерства регионального развития и жилищного строительства, — написал военкор в Telegram.

Также Коц отметил, что ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. При этом он уточнил, что рост числа бездомных приведет к скачку не только криминала, но и к распространению болезней. Такая ситуация, уверен он, в конечном итоге «доконает» британцев.

Благословенная сытая Европа оказалась картонной декорацией. Внезапно выяснилось, что всех желающих она принять попросту не способна. И дальше будет только хуже. Бездомные — идеальный питательный субстрат для роста преступности, болезней, антисанитарии. Рано или поздно британцев это доконает. И тогда — чемодан — вокзал — Львов, — добавил он.

Ранее Александр Коц назвал «беспределом» новый пакет санкций Евросоюза в отношении России. Военкор напомнил, что такие ограничения может вводить только СБ ООН, в состав которого с правом вето входит Россия.