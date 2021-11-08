Тысячи поляков перебросили к границе из-за беженцев
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
01:30, 09 ноября 2021
Фото: Kacper Pempel/REUTERS
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Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что на охране границы Польши с Белоруссией сейчас задействованы несколько тысяч сотрудников спецслужб. Он добавил, что участки границы будут усилены в местах, где потенциально могут быть совершены нападения. Об этом сообщает телеканал RT.
В настоящий момент наши границы охраняют несколько тысяч сотрудников. Мы будем усиливать охрану особенно в тех местах, которые могут подвергнуться нападениям, - рассказал Мюллер.
Он добавил, что в непосредственной близости от польской границы находятся примерно 3-4 тысячи человек, которые готовы нарушить польскую границу.
Ранее представитель Пограничной стражи Польши Катажина Зданович заявила, что нелегальные мигранты, которые смогут прорваться в Польшу через польско-белорусскую границу, будут возвращены в Белоруссию.
На данный момент ни один из беженцев не попал на территорию страны. Она подчеркнула, что ни один из нелегальных мигрантов, которые сейчас находятся у польско-белорусской границы, не подал прошения о предоставлении убежища.