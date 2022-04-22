Тысячи люксовых автомобилей для России застряли в Бельгии из-за санкций

Около восьми тысяч автомобилей класса люкс, ранее предназначенных для транспортировки в Россию, застряли в порту города Зебрюгге в Бельгии, сообщает The Wall Street Journal. Отмечается, что это случилось из-за антироссийских санкций. По данным издания, марки Cadillac, Mercedes и Lexus прибыли в портовый бельгийский город ещё в начале апреля.

Автомобили попали под запрет на экспорт предметов роскоши, но здесь также застрял целый ряд других товаров, подпадающих под различные санкции, — пишет WSJ со ссылкой на директора портового терминала порта Марка Адриансенса.

По его словам, ранее направлявшиеся в Россию автомобили стране не передадут, их, вероятнее всего, продадут на других рынках.

15 марта Евросоюз ввёл четвёртый пакет санкций против России, который предусматривает запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, на транзакции с некоторыми российскими предприятиями, а также расширяет перечень физлиц и компаний, подпадающих под действие ограничений.

Глава японского Министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда сообщил, что с 5 апреля начинают работать антироссийские санкции от Японии, в рамках которых также введён запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Под ограничения попали в том числе автомобили премиум-класса и драгоценные камни.