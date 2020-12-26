Тысячи дальнобойщиков застряли в Великобритании из-за закрытия границы  

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В британском графстве Кент тысячи дальнобойщиков вынуждены были провести Рождество в грузовиках. Они застряли, поскольку Франция закрыла свою границу из-за нового штамма коронавируса.

Великобританию и Францию связывает тоннель под Ла-Маншем. Но около пяти тысяч фур е могут покинуть остров по причине карантина. Для их размещения пришлось задействовать аварийную стоянку в местном аэропорту пишет The Sun.

После 26 декабря часть автомобилей смогли проехать, поскольку водителей начали активнее тестировать на наличие инфекции, однако ещё 1,6 тысячи машин ждут своей очереди. Оказалось, что из 15 тысяч тестов, только 36 оказались положительными.

Местные жители, в том числе и члены общественных организаций организовали горячее питание для водителей. К ним присоединилась и береговая охрана: она отчиталась о трёх тысячах горячих блюд, 600 пиццах, почти трёх тысячах упакованных ланчей и 17 баллонах воды для дальнобойщиков.

Как писал NEWS.ru, после двухдневной блокады Франция решила открыть автомобильное и железнодорожное сообщение с Великобританией, которое было прекращено из-за обнаружения более заразного штамма коронавируса. Но на континент согласились пустить только граждан Евросоюза, обладателей вида на жительство и представителей ключевых категорий работников, в том числе дальнобойщиков.

Эксперты предупреждают, что блокада острова была изначально обречена на провал, так как новый вариант коронавируса, весьма вероятно, давно просочился за пределы Великобритании.