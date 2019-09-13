https://static.news.ru/photo/7bcd94d2-d59d-11e9-a63d-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Artur Widak/Global Look Press

Аккаунты Коммунистической партии Кубы и её председателя Рауля Кастро оказались заблокированы в социальной сети Twitter.

Также доступ к своим учётным записям потерял корреспондент RT на острове Оливер Самора, передаёт ТАСС . Он рассказал, что не получил объяснений от администрации сервиса.