https://static.news.ru/photo/7bcd94d2-d59d-11e9-a63d-fa163e074e61_660.jpgАнастасия ЗаворотнюкФото: Artur Widak/Global Look Press
Аккаунты Коммунистической партии Кубы и её председателя Рауля Кастро оказались заблокированы в социальной сети Twitter.
Также доступ к своим учётным записям потерял корреспондент RT на острове Оливер Самора, передаёт ТАСС. Он рассказал, что не получил объяснений от администрации сервиса.
Ранее News.ru писал, что сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского МИДа. Причиной этого стала критика со стороны дипмиссии в адрес организации «Белые каски». Позднее работоспособность учётной записи ведомства была восстановлена.