https://static.news.ru/photo/07d394da-db85-11e9-be1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт экс-советника саудовского наследного принца Сауда аль-Кахтани. Наследный принц Мухаммад бен Сальман Аль Сауд замешан в скандале с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле.

О причинах блокировки не сообщается. Такая тактика применяется в случае нарушений правил социальной сети.

Аль-Кахтани подозревается в причастности к убийству Хашогги.

Хашогги работал обозревателем газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он пропал в Турции 2 октября 2018 года. Последний раз его видели входящим в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября саудовские СМИ написали о том, что журналист мёртв.

Причиной гибели стала ссора с представителями консульства. Это признали власти Саудовской Аравии. Они провели собственное расследование и арестовали 11 человек. Для пятерых из них прокуратура потребовала смертной казни. Но выдать подозреваемых Турции саудовские власти отказались.

Турция при этом заявила, что убийство Хашогги было преднамеренным. По информации турецкой прокуратуры, тело журналиста расчленили, после того как он был задушен. Прокуратура Стамбула требует выдачи виновных и информации о местонахождении тела погибшего.

Как ранее писал News.ru, саудовские власти продали здание своего генконсульства в Стамбуле, где в 2018 году был убит Хашогги.