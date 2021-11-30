Twitter начнёт удалять изображения людей, размещённые без их согласия

Соцсеть Twitter сможет по запросу удалять фотографии и видео с людьми, опубликованные без их согласия. В случае общественной значимости материалы могут быть оставлены в доступе, передаёт ТАСС.

Когда мы получим уведомление от изображённых лиц или официального представителя, что они не давали согласия на публикацию их личного изображения или видео, мы материалы удалим, — говорится в сообщении компании.

Дополняется, что всегда будет оценён контекст, с которым связан опубликованный материал, и учтено, в том числе, был ли материал общедоступным и освещался ли в СМИ.

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — соцсеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в американском городе Сан-Франциско.

Ранее в Интернете распространилась информация, что Telegram-каналы заставят помечать иноагентов, экстремистские и террористические организации под угрозой блокировок. Фактически речь шла о требовании для блогеров соблюдать законодательство, действующее для журналистов. Однако в Государственной думе эти сведения сразу опровергли, а эксперты сомневаются, что такую меру вообще можно реализовать с технической точки зрения.