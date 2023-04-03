Twitter изменил логотип на символ криптовалюты Dogecoin

Фото: Социальные сети

Социальная сеть Twitter в понедельник, 3 апреля, сменила логотип, разместив на своем сайте вместо традиционной синей птички изображение собаки, являющейся символом криптовалюты Dogecoin. Новый логотип отображается при просмотре страниц сайта. При этом комментариев владельца соцсети Илона Маска относительно обновления пока не последовало.

В настоящее время остается неизвестным, внесены ли изменения на постоянной основе или обновление логотипа временное. В блоге социальной сети, на странице техподдержки и в аккаунте Илона Маска на этот счет ничего не сообщается.

По данным агентства Bloomberg, с момента размещения символа криптовалюты в качестве логотипа Twitter, стоимость Dogecoin выросла на криптовалютной бирже Binance на 30%.

Илон Маск неоднократно положительно отзывался о криптовалюте Dogecoin. Он, в частности, обещал отправить криптовалюту на Луну, а также объявил о приеме Dogecoin в качестве оплаты за ряд товаров, выпускаемых его компанией Tesla.

Ранее восьми американским знаменитостям было предъявлено обвинение в криптомошенничестве. Теперь им предстоит выплатить штраф. По информации комиссии по ценным бумагам и биржам США, все селебрити участвовали в продвижении криптовалют миллионера Джастина Сана и скрывали получение денег за рекламу. Среди обвиняемых актриса Линдси Лохан, порнозвезда Кендра Ласт, видеоблогер и боксер Джейк Пол, музыканты Akon, Soulja Boy, Lil Yachty и Остин Махоун.