Twitter, Facebook и YouTube удалили обращение Трампа к протестующим

https://static.news.ru/photo/3cec4cac-5082-11eb-ada6-fa163e074e61_660.jpg Фото: realdonaldtrump/twitter.com

Видеохостинг YouTube и соцсеть Facebook удалили видеозапись обращения президента США Дональда Трампа к протестующим в Вашингтоне с призывом разойтись по домам, а сервис Twitter заблокировал аккаунт @realDonaldTrump на 12 часов.

Twitter, в частности, пометил две последние публикации в аккаунте Трампа как «спорные», добавив к ним пометку «риск насилия». Аккаунт Трампа в настоящий момент заблокирован на 12 часов, а администрация Twitter предупредила, что бан будет пожизненным, если президент США не удалит последние твиты.

Ранее Facebook и YouTube заблокировали доступ к видеозаписи обращения Трампа к протестующим. В обращении глава Белого дома призвал своих сторонников расходиться по домам, хотя вновь заявил, что выборы у него были «украдены».

Нам нужен мир, поэтому — идите домой. Мы вас любим, вы — особенные. Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой с миром, — заявил Трамп в одной из видеозаписей в Twitter.

По мнению сервиса, такой контент способен лишь разжечь насилие, так как якобы содержит одобрение и проявление симпатии к протестующим вместо осуждения. Именно этот факт, по мнению не только Twitter, но и Facebook, нарушает правила.

Мы удалили её [видеозапись], потому что в целом мы считаем, что она как раз способствует, а не уменьшает риск продолжающегося насилия, — говорится в заявлении вице-президента Facebook Гая Розена, которое приводит «Интерфакс».

В администрации Twitter пояснили, что аккаунт @realDonaldTrump будет заблокирован на 12 часов после удаления «спорных» твитов. Если твиты не будут удалены Трампом, аккаунт останется заблокированным, добавили там.

Как сообщал NEWS.ru, демократ Джо Байден, победу на выборах которого должен был утвердить конгресс 6 января, призвал Трампа выступить с обращением к своим сторонникам и потребовать от них снятия осады с Капитолия.

При этом ранее действующий президент США Дональд Трамп фактически уже выполнил то, что от него требует Байден. Глава Белого дома не только обратился к протестующим в Вашингтоне и призвал их действовать мирно, но и отдал приказ мобилизовать Нацгвардию США для обеспечения порядка у Капитолия.

Позднее Капитолий был очищен от протестующих силами полиции и спецназа. Силовики вывели демонстрантов из здания конгресса, оттеснили со ступеней Капитолия, а затем разогнали сторонников Трампа слезоточивым газом на прилегающей парковой территории.