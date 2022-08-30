Twitch оштрафовали еще на 3 млн рублей

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Мировой суд Таганского района оштрафовал на 3 млн рублей стриминговый сервис Twitch за отказ удалить интервью с помощником президента Украины Алексеем Арестовичем, передает ТАСС. Отмечается, что в интервью содержалась недостоверная информация о специальной военной операции российских военнослужащих в Донбассе.

Суд признал виновным Twitch Interactive Inc. по ч. 2. ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ» и назначил наказание в виде штрафа в 3 млн рублей, — сообщили в судебном участке мирового судьи № 422.

До этого в августе суд оштрафовал Twitch на 2 млн рублей за неудаление видеоролика, содержащего недостоверную информацию о событиях в Буче.

Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 7 млн рублей мессенджер Telegram за неудаление экстремистской информации. Речь идёт о постах с описанием методов саботажа для задержки поездов с военной техникой.

В тот же день этот же суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить бота с информацией о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Причиной штрафа стала недостоверная информация о ходе спецоперации и потерях среди российских военнослужащих.