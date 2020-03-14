Украинская детская писательница Лариса Ницой заявила, что произведения Фёдора Достоевского, Михаила Лермонтова и Александра Пушкина являются «щупальцами русского мира». При этом они культивируются в её стране.
Ницой считает неправильным, что на Украине отметили 200-летие со дня рождения Пушкина, но забыли про такой же юбилей местного поэта Пантелеймона Кулиша. Об этом она
Пока украинцы не ценят своего, пока они русское ставят над украинским, всё это, включая Пушкина, следует расценивать как щупальца русского мира, — считает литератор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что писательница-русофоб Лариса Ницой выступила с критикой в адрес участников и жюри национального отбора на песенный конкурс Евровидение, говорящих на русском языке. Борец за сохранность украинского языка оскорбила артиста Андрея Данилко и продюсера Руслана Квинту. Также она обвинила певицу Assol (Катерина Гуменюк) в «пренебрежительном отношении» к родному языку, поскольку исполнительница иногда говорила на русском языке.
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