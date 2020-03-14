https://static.news.ru/photo/06df5d6c-658b-11ea-b0f7-fa163e074e61_660.jpg Лариса Ницой Фото: larysa.nitsoi/facebook.com

Украинская детская писательница Лариса Ницой заявила, что произведения Фёдора Достоевского, Михаила Лермонтова и Александра Пушкина являются «щупальцами русского мира». При этом они культивируются в её стране.

Ницой считает неправильным, что на Украине отметили 200-летие со дня рождения Пушкина, но забыли про такой же юбилей местного поэта Пантелеймона Кулиша. Об этом она рассказала в чате издания «Главред».

Пока украинцы не ценят своего, пока они русское ставят над украинским, всё это, включая Пушкина, следует расценивать как щупальца русского мира, — считает литератор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что писательница-русофоб Лариса Ницой выступила с критикой в адрес участников и жюри национального отбора на песенный конкурс Евровидение, говорящих на русском языке. Борец за сохранность украинского языка оскорбила артиста Андрея Данилко и продюсера Руслана Квинту. Также она обвинила певицу Assol (Катерина Гуменюк) в «пренебрежительном отношении» к родному языку, поскольку исполнительница иногда говорила на русском языке.