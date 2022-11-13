TV8: правящая партия Молдавии обсудит возможную отставку кабмина

Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду в воскресенье вечером, 13 ноября, проводит заседание с правящей партией «Действие и солидарность». Предположительно, речь идет о перестановках в правительстве и отставке кабмина, а также назначении нового премьер-министра страны, сообщает телеканал TV8.

Ухода премьер-министра страны требуют протестующие, которые с 18 сентября проводят антиправительственные протесты.

В правительстве во главе с Натальей Гаврилицей произойдут перестановки или последует формальная отставка. В случае отставки следующее правительство может возглавить нынешний советник президента Дорин Речан, — информирует телеканал, уточняя, что именно эта тема, возможно, обсуждается на ночном совещании президента.

Комментарий журналистам согласился дать только депутат парламента Раду Мариан, он сообщил до начала заседания, что там будут обсуждаться «следующие шаги в борьбе с мафией и коррупцией».

Дорин Речан, возможную кандидатуру которого на пост премьера называет телеканал, является советником действующего президента по вопросам нацбезопасности и обороны и секретарем Высшего совета безопасности. С 2012 по 2015 год Речан был министром внутренних дел Молдавии.

Нынешний премьер Наталья Гаврилица ранее заявляла, что допускает перестановки в кабмине, так как, по ее мнению, правительство нуждается в людях, которые могли бы справляться с кризисами и являются экспертами в области безопасности. Идею смены правительства поддерживают порядка 65% населения страны.

Накануне в Кишиневе прошла очередная акция протеста сторонников оппозиционной партии «Шор», которая должна была завершиться митингом. Люди требовали отставки правительства Молдавии и президента Майи Санду, а также проведения досрочных выборов.