TV3: российский доброволец из Литвы погиб в Донбассе

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Литовский телеканал TV3 сообщил, что 45-летний российский доброволец из города Титувеная в Шяуляйском уезде Литвы Виталий погиб в Донбассе, где сражался на стороне ВС РФ против ВСУ. Сестра погибшего Валентина рассказала TV3, что брат восхищался Россией и отправился на фронт по собственному желанию.

11 января мне позвонила девушка Виталия, проживающая в России, и сообщила, что он умер, — приводит телеканал слова сестры литовца.

По данным TV3, Виталий родился и вырос в Литве, но в 2023 году покинул страну, когда поехал навестить родственников, проживающих в Ставропольском крае. По словам сестры, которые приводит телеканал, их отец — русский и все их родственники по отцовской линии проживают в России, а сама Валентина живет в Германии. Как сообщает TV3, мужчина решил вступить в ряды добровольцев российской армии в сентябре 2023 года,и 15 декабря погиб под Марьинкой в ДНР.

Ранее в Ровненской области Украины похоронили троих безногих солдат ВСУ, которые были призваны по мобилизации. В местной администрации сообщили, что погибшим было около 40 лет. Несмотря на ранения нижних конечностей, полученные ими в зоне боевых действий еще в начале 2023 года, всех троих после этого снова отправили служить, по данным СМИ.