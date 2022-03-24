TV2: Столтенберг останется на посту генсека НАТО ещё на год

Генсек НАТО Йенс Столтенберг останется на своём посту ещё на год, сообщила норвежская телекомпания TV2 со ссылкой на свои источники. Срок полномочий главы Альянса должен был истечь в сентябре этого года, после чего он должен был приехать на родину в Норвегию и приступить к работе на должности главы Центробанка.

TV 2 стало известно, что период работы Столтенберга на посту главы НАТО будет продлён ещё на год, — говорится в сообщении.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гарa Стёре заявил, что страна поддержит решение о продлении срока полномочий Cтолтенберга, если такое решение будет принято Альянсом. По мнению премьера, союзники НАТО удовлетворены работой Столтeнберга в качестве генсека. Он также добавил, что говорил на эту тему со Cтолтенбергом и считает, что на тему продления его полномочий не может быть больших cпоров.

Столтенберг является генеральным секретарём НАТО с 2014 года и после окончания полномочий должен был стать главой Центробанка Норвегии. Сам Столтенберг сообщал, что до 1 октября сосредоточит все силы на руководстве Североатлантическим альянсом.