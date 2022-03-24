18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

TV2: Столтенберг останется на посту генсека НАТО ещё на год

12:46, 24 марта 2022
TV2: Столтенберг останется на посту генсека НАТО ещё на год Йенс Столтенберг Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Генсек НАТО Йенс Столтенберг останется на своём посту ещё на год, сообщила норвежская телекомпания TV2 со ссылкой на свои источники. Срок полномочий главы Альянса должен был истечь в сентябре этого года, после чего он должен был приехать на родину в Норвегию и приступить к работе на должности главы Центробанка.

TV 2 стало известно, что период работы Столтенберга на посту главы НАТО будет продлён ещё на год, — говорится в сообщении.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гарa Стёре заявил, что страна поддержит решение о продлении срока полномочий Cтолтенберга, если такое решение будет принято Альянсом. По мнению премьера, союзники НАТО удовлетворены работой Столтeнберга в качестве генсека. Он также добавил, что говорил на эту тему со Cтолтенбергом и считает, что на тему продления его полномочий не может быть больших cпоров.

Столтенберг является генеральным секретарём НАТО с 2014 года и после окончания полномочий должен был стать главой Центробанка Норвегии. Сам Столтенберг сообщал, что до 1 октября сосредоточит все силы на руководстве Североатлантическим альянсом.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео