«Турпром»: Россия не восстановит авиасообщение с Турцией к 1 июня

https://static.news.ru/photo/ba3fc4e2-a4fe-11eb-8eae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничения на полёты из России в Турцию, скорее всего, продолжат действовать после 1 июня. Об этом сообщает «Турпром».

В частности, на это указывает исключение авиакомпанией S7 Airlines Турции из графика своих полётов на июнь, пишет портал со ссылкой на турецкую газету Turizmguncel.

Местные эксперты утверждают, что туристические программы в республику из РФ будут возобновлены примерно 1 августа. Данный прогноз основан исключительно на данных о ситуации с распространением коронавируса. При этом возобновление авиасообщения зависит и от геополитических факторов.

В Анталии число больных COVID-19 в активной фазе на 100 тысяч человек достигло отметки в 302 человека. Между тем допустимый предел возобновления Россией авиасообщения составляет 40 больных. Такое количество заболевших должно продержаться на таком уровне не менее двух недель.

После приостановки авиасообщения Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сообщил, что Кремль продолжит «убеждать» Анкару отказаться от антироссийской политики.

Их заявления по Крыму относятся к категории вопросов, по которым у нас серьёзные разногласия. Их вряд ли можно урегулировать с украинской стороной, но надеемся, что наша последовательная линия позволит нам убедить турецких партнёров в том, что их нынешняя позиция совсем неверная в отношении Крыма, — отметил он.

Тем временем Владимир Путин и его коллега из Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ранее договорились о возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Тем самым египетские курорты должны восполнить проблему нехватки мест для туристов из РФ на отечественных и турецких курортах.

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и Турцией было приостановлено с 15 апреля по 1 июня из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Сразу после этого цены на отдых на российских курортах выросли до 50%. Дмитрий Песков исключил политическую подоплёку в ограничении авиасообщения. Он подчеркнул, что правительство России приняло такое решение из-за резкой вспышки заболеваемости в Турции.